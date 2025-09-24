x
24 сентября 2025
|
последняя новость: 21:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 сентября 2025
|
24 сентября 2025
|
последняя новость: 21:17
24 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Впервые за 58 лет президент Сирии выступил на Генеральной Ассамблее ООН

Сирия
ООН
Израиль
время публикации: 24 сентября 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 21:17
Впервые за 58 лет президент Сирии выступил на Генеральной Ассамблее ООН
AP Photo/ Yuki Iwamura

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа 24 сентября выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, став первым сирийским главой государства за почти шесть десятилетий, который принял участие в этом мероприятии. Последний раз сирийский президент выступал на Генассамблее в 1967 году, это был президент Нуреддин аль-Атаси, который правил до прихода к власти семьи Асад в 1971 году.

В своем выступлении аш-Шараа рассказал о выходе страны из кризиса после падения режима Асада, выразил благодарность странам, поддержавшим переворот и принявших беженцев из Сирии. Он также говорил о важности борьбы с терроризмом во всех его формах и продвижении политического процесса. По его словам, Сирия превратилась из "экспортера кризиса в страну, в которой есть возможности для мира".

Говоря об отношениях с Израилем, он отметил, что Израиль атаковал его страну в то время, когда она восстанавливалась после режима Асада. Он заявил, что политика Израиля продолжает противоречить международной позиции по Сирии и "угрожает новыми кризисами и конфликтами в регионе", и что Сирия "перед лицом этой агрессии" привержена диалогу, привержена разоружению в соответствии с соглашением 1974 года.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 сентября 2025

Впервые с 1967 года: президент Сирии прибыл на Генассамблею ООН
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 сентября 2025

Нетаниягу подтвердил, что Израиль поддерживает контакты с Сирией
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 сентября 2025

Ахмад аш-Шараа: "Переговоры с Израилем могут привести к результату в ближайшие дни"