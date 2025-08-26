x
Ближний Восток

Том Баррак: план разоружения "Хизбаллы" будет представлен 31 августа

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 26 августа 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 13:40
Том Баррак: план разоружения "Хизбаллы" будет представлен 31 августа
AP Photo/Bilal Hussein

Специальный посланник президента США в Сирии и Ливане Том Баррак сообщил, что 31 августа ливанские власти представят план разоружения "Хизбаллы". Израильская сторона сможет выступить со встречными предложениями.

"Разоружение "Хизбаллы" необязательно будет проходить военным путем. Армия и правительство Ливана не говорят о том, чтобы начать войну. Мы говорим о том, чтобы убедить "Хизбаллу" отказаться от оружия", – заявил он после встречи с президентом Жозефом Ауном.

Он сообщил: разоружение группировки является условием вывода из Ливана израильских войск, причем оба процесса будут синхронизированы.

Напомним: 25 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступила с заявлением, в котором сообщила о готовности вывести ЦАХАЛ из Ливана и поддержать усилия ливанских властей по разоружению "Хизбаллы".

"Сейчас настало время для Израиля и Ливана двигаться вперёд в духе сотрудничества, сосредоточив внимание на общей цели – разоружении "Хизбаллы" и продвижении стабильности и процветания обеих стран", – сказано в заявлении офиса Биньямина Нетаниягу

