SANA: ЦАХАЛ обстрелял цель на юго-западе Сирии, один убитый

Сирийское государственное агентство SANA заявляет, что ЦАХАЛ обстрелял здание в деревне Таринья, на севере провинции Кунейтра, на юго-западе Сирии. Объявлено о гибели местного жителя (молодого мужчины).

ЦАХАЛ пока не дает комментариев.

Ранее сирийские источники сообщали, что силы ЦАХАЛа вошли в деревню Суэйса в провинции Кунейтра. Проводились обыски.