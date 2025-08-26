x
26 августа 2025
|
последняя новость: 12:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2025
|
26 августа 2025
|
последняя новость: 12:14
26 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

SANA: ЦАХАЛ обстрелял цель на юго-западе Сирии, один убитый

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 26 августа 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 11:14
SANA: ЦАХАЛ обстрелял цель на юго-западе Сирии, один убитый
David Cohen/Flash90

Сирийское государственное агентство SANA заявляет, что ЦАХАЛ обстрелял здание в деревне Таринья, на севере провинции Кунейтра, на юго-западе Сирии. Объявлено о гибели местного жителя (молодого мужчины).

ЦАХАЛ пока не дает комментариев.

Ранее сирийские источники сообщали, что силы ЦАХАЛа вошли в деревню Суэйса в провинции Кунейтра. Проводились обыски.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 августа 2025

690-й день войны: удары в Газе, операции в Сирии, Иудее и Самарии