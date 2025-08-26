SANA: ЦАХАЛ обстрелял цель на юго-западе Сирии, один убитый
время публикации: 26 августа 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 11:14
Сирийское государственное агентство SANA заявляет, что ЦАХАЛ обстрелял здание в деревне Таринья, на севере провинции Кунейтра, на юго-западе Сирии. Объявлено о гибели местного жителя (молодого мужчины).
ЦАХАЛ пока не дает комментариев.
Ранее сирийские источники сообщали, что силы ЦАХАЛа вошли в деревню Суэйса в провинции Кунейтра. Проводились обыски.