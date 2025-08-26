x
26 августа 2025
|
последняя новость: 09:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2025
|
26 августа 2025
|
последняя новость: 09:19
26 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Хизбалла" отменила запланированную на 25 августа массовую манифестацию

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 26 августа 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 09:04
"Хизбалла" отменила запланированную на 25 августа массовую манифестацию
AP Photo/Bilal Hussein

Ливанские группировки "Хизбалла" и "Амаль" отменили запланированную на вечер 25 августа массовую демонстрацию против планов правительства разоружить все не подчиняющиеся властям силы.

И призыв к манифестации, и решение об его отмене связано с прибытием в Ливан американского эмиссара Тома Баррака, который должен передать ливанской стороне израильский ответ на предложенный американской стороной план. Он предусматривает разоружение группировок и вывод израильских войск из Ливана.

"В ходе консультаций с теми, кто принимает решение, в том числе с председателем парламента Наби Берри, было решено, что такая манифестация неприемлема как во время представления Барраком израильской части плана, так во время заседания совета министров, но котором армия представит план изъятия незаконного оружия", – сообщил Arab News источник в правительстве.

Напомним: 25 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступила с заявлением, в котором выразила готовность поддержать Ливан в разоружении "Хизбаллы" и отвести войска с ливанской территории по мере реализации соглашений.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 августа 2025

Израиль объявил о готовности начать отступление из Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

Спецпосланник США Томас Баррак прибыл в Израиль для переговоров по Ливану и Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 августа 2025

Палестинские лагеря в Ливане разоружаются: возможно, это начало масштабного процесса