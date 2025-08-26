"Хизбалла" отменила запланированную на 25 августа массовую манифестацию

Ливанские группировки "Хизбалла" и "Амаль" отменили запланированную на вечер 25 августа массовую демонстрацию против планов правительства разоружить все не подчиняющиеся властям силы.

И призыв к манифестации, и решение об его отмене связано с прибытием в Ливан американского эмиссара Тома Баррака, который должен передать ливанской стороне израильский ответ на предложенный американской стороной план. Он предусматривает разоружение группировок и вывод израильских войск из Ливана.

"В ходе консультаций с теми, кто принимает решение, в том числе с председателем парламента Наби Берри, было решено, что такая манифестация неприемлема как во время представления Барраком израильской части плана, так во время заседания совета министров, но котором армия представит план изъятия незаконного оружия", – сообщил Arab News источник в правительстве.

Напомним: 25 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступила с заявлением, в котором выразила готовность поддержать Ливан в разоружении "Хизбаллы" и отвести войска с ливанской территории по мере реализации соглашений.