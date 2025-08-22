x
время публикации: 22 августа 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 10:25
Палестинские лагеря в Ливане разоружаются: возможно, это начало масштабного процесса
Ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", пишет, что 22 августа состоится следующий раунд разоружения боевиков в палестинских лагерях беженцев на территории Ливана.

В пятницу ожидается передача оружия из лагеря Аль-Бас в городе Тир, на юго-западе Ливана.

Накануне канцелярия премьер-министра Ливана сообщала о начале разоружения действующих в лагерях беженцев палестинских группировок. Первым оружие сдала оружие группа боевиков ФАТХа, действующая в лагере беженцев Бурд аль-Бараджне в Бейруте. По данным "Аль-Ахбар", армии Ливана были переданы пулеметы, РПГ, гранаты и боеприпасы.

Кроме того, было конфисковано оружие, которое привез на грузовике в лагерь некий контрабандист – это оружие еще не было продано местным боевикам. Об этом сообщил глава национальных сил безопасности Ливана Субхи Абу Араб.

"Аль-Ахбар" оценивает "разоружение" палестинских лагерей беженцев как показательную операцию, рассчитанную на журналистов и страны Запада. Однако официальный Бейрут настаивает на том, что речь идет о начале масштабного процесса взятия этих лагерей под контроль регулярной армии Ливана.

Правительство Ливана заявляет, что в ближайшие недели сдать оружие предстоит всем палестинским группировкам во всех лагерях беженцев.

Речь идет о первом шаге в реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой", достигнутого при посредничестве США. Договоренности предусматривают разоружение всех действующих в Ливане вооруженных группировок, в первую очередь, "Хизбаллы".

