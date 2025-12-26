Теракт во время пятничной молитвы в мечети в Сирии, есть жертвы
время публикации: 26 декабря 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 13:08
В сирийском городе Хомс во время пятничной молитвы в мечети произошел взрыв, который, по предварительным данным, стал результатом теракта смертника.
Предварительно: не менее пяти погибших, свыше 15 раненых.
Арабская служба Euronews уточняет, что теракт был совершен в мечети имама Али в районе Уади ад-Дахаб.
Официальный Дамаск пока не комментирует эту информацию.