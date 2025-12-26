x
Ближний Восток

Теракт во время пятничной молитвы в мечети в Сирии, есть жертвы

Сирия
Погибшие
Теракт
время публикации: 26 декабря 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 13:08
AP Photo/Omar Sanadiki

В сирийском городе Хомс во время пятничной молитвы в мечети произошел взрыв, который, по предварительным данным, стал результатом теракта смертника.

Предварительно: не менее пяти погибших, свыше 15 раненых.

Арабская служба Euronews уточняет, что теракт был совершен в мечети имама Али в районе Уади ад-Дахаб.

Официальный Дамаск пока не комментирует эту информацию.

