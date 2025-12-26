СМИ: в Йемене саудовский БПЛА атаковал позиции "Южного переходного совета", поддерживаемого ОАЭ

Йеменские СМИ сообщили о воздушной атаке Саудовской Аравии по позициям сил, связанных с поддерживаемым ОАЭ "Южным переходным советом" (STC), в восточной провинции Хадрамаут.

По данным Hodhod Yemen News, саудовский беспилотник нанес удар по площадкам мобилизации STC в районе Хашм аль-Айн в округе Аль-Абр. Известно как минимум об одном раненом.

Также сообщается об усилении полетов саудовской авиации над другими районами провинции Хадрамаут.

Официального подтверждения Эр-Рияда о нанесении ударов по этим целям на момент публикации не поступало.

На фоне роста напряженности между союзниками по антихуситской коалиции Саудовская Аравия ранее призывала STC вывести силы из Хадрамаута и Махры.