x
26 декабря 2025
|
последняя новость: 10:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2025
|
26 декабря 2025
|
последняя новость: 10:15
26 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

СМИ: в Йемене саудовский БПЛА атаковал позиции "Южного переходного совета", поддерживаемого ОАЭ

Саудовская Аравия
Йемен
ОАЭ
время публикации: 26 декабря 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 09:51
Сторонник "Южного переходного совета" в Адене
AP

Йеменские СМИ сообщили о воздушной атаке Саудовской Аравии по позициям сил, связанных с поддерживаемым ОАЭ "Южным переходным советом" (STC), в восточной провинции Хадрамаут.

По данным Hodhod Yemen News, саудовский беспилотник нанес удар по площадкам мобилизации STC в районе Хашм аль-Айн в округе Аль-Абр. Известно как минимум об одном раненом.

Также сообщается об усилении полетов саудовской авиации над другими районами провинции Хадрамаут.

Официального подтверждения Эр-Рияда о нанесении ударов по этим целям на момент публикации не поступало.

На фоне роста напряженности между союзниками по антихуситской коалиции Саудовская Аравия ранее призывала STC вывести силы из Хадрамаута и Махры.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook