11 мая 2026
Ближний Восток

Иранская правозащитница Наргес Мохаммади выпущена под залог для госпитализации

время публикации: 11 мая 2026 г., 09:53 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 09:58
Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади, которая находится в критическом состоянии, переведена из тюремной больницы в тегеранский медицинский центр Парс. Как сообщает ее фонд, правозащитница выпущена из тюрьмы под залог.

"Ей требуется постоянный, специализированный уход. Мы должны гарантировать, что она никогда не вернется в тюрьму, что ей не придется отбывать оставшиеся ей 18 лет заключения. Сейчас мы должны потребовать, чтобы ее освободили без каких-либо условий, а все обвинения были сняты", – сообщает фонд.

Иранский адвокат Мохаммади Мостафа Нили сообщил, что решение о переводе в больницу приняла Юридическая медицинская организация – назначенная властями врачебная комиссия, признавшая, что, в связи с состоянием, ей должны заниматься не тюремные, а свои врачи.

54-летняя правозащитница после ареста в ноябре 2021 года приступила к отбыванию наказания по нескольким приговорам общим сроком 13 лет и 9 месяцев. В декабре 2024 года она была временно освобождена из тюрьмы по медицинским показаниям на три недели, но под давлением западных стран почти год оставалась на свободе.

Она была арестована 12 декабря 2025 года в Мешхеде вместе с другими активистами после церемонии памяти правозащитника Хосрова Аликорди. Ее приговорили еще к шести годам тюрьмы по обвинению в "сборе информации и сговоре" и полтура годам "за пропаганду".

