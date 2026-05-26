UKMTO: у берегов Омана атакован нефтяной танкер, часть топлива попала в море
время публикации: 26 мая 2026 г., 16:24 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 16:24
Центр координации морских торговых операций Великобритании (UKMTO) днем 26 мая получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к востоку от Маската, столицы Омана.
Капитан судна сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту.
"Экипаж и судно находятся в безопасности, однако, по словам капитана, часть бункерного топлива вылилась в море", – говорится в сообщении UKMTO. Начато расследование инцидента.