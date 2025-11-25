Делегации Катара, Турции и Египта обсудили в Каире реализацию второго этапа соглашения по Газе

По информации "Аль-Арабии", делегации Египта, Катара и Турции встретились в Каире для обсуждения реализации второго этапа соглашения по Газе.

Согласно сообщениям в египетских источниках, на встрече присутствовали главы египетской и турецкой разведок, а также премьер-министр Катара. Стороны обсудили координацию совместных усилий по восстановлению сектора Газы, а также сотрудничество с США "для успешной реализации второго этапа соглашения о прекращении огня" между Израилем и ХАМАСом.

Отметим, что в воскресенье, 23 ноября, Каир посетила делегация ХАМАСа. Этот визит состоялся на фоне взаимных обвинений между Израилем и ХАМАСом в нарушении условий перемирия.