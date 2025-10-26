x
26 октября 2025
26 октября 2025
Ближний Восток

SyriaTV: президент аш-Шараа 27 октября прибудет в Эр-Рияд

Сирия
Саудовская Аравия
время публикации: 26 октября 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 13:09
SyriaTV: президент аш-Шараа 27 октября прибудет в Эр-Рияд
Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP

Сирийский государственный телеканал SyriaTV со ссылкой на официальные источники сообщил, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа в понедельник, 27 октября, прибудет с визитом в Эр-Рияд, где проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и выступит на конференции Future Investment Initiative (FII).

По данным организаторов FII, в девятой сессии форума, которая пройдет в столице Саудовской Аравии 27–30 октября, ожидается участие лидеров более чем 20 государств. Ранее сообщалось, что среди спикеров форума заявлен и сирийский президент.

Ближний Восток
