SyriaTV: президент аш-Шараа 27 октября прибудет в Эр-Рияд

Сирийский государственный телеканал SyriaTV со ссылкой на официальные источники сообщил, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа в понедельник, 27 октября, прибудет с визитом в Эр-Рияд, где проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и выступит на конференции Future Investment Initiative (FII).

По данным организаторов FII, в девятой сессии форума, которая пройдет в столице Саудовской Аравии 27–30 октября, ожидается участие лидеров более чем 20 государств. Ранее сообщалось, что среди спикеров форума заявлен и сирийский президент.