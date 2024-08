Американские военные опубликовали в "Тиндере" предупреждение для ливанских холостяков

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) опубликовало в популярном приложении для романтических знакомств сообщение, адресованное ливанским холостякам.

В объявлении на арабском языке, проиллюстрированном истребителями, говорилось: "Не поднимайте оружие против США и их партнеров".

Объявление было опубликовано на прошлой неделе, и на него одним из первых обратил внимание ливанский журналист Симус Малекафзали.

Газета Washington Post обратилась в Centcom за подробностями, но военные отказались от комментариев.

По жалобам пользователей "Тиндер" удалил объявление американских военных за нарушение правил сообщества.

Opened Tinder in Lebanon. Was greeted by an ad from CENTCOM saying in Arabic, "Do not take arms against the US and its partners", that F-16s and A-10s are already prepared, and that the US will "protect its partners in the face of threats from the Iranian regime and its agents." pic.twitter.com/Z6xIsQY5Gr