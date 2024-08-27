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Ближний Восток

Американские военные опубликовали в "Тиндере" предупреждение для ливанских холостяков

время публикации: 27 августа 2024 г., 20:56 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 21:01
Американские военные опубликовали в "Тиндере" предупреждение для ливанских холостяков
AP Photo/Susan Walsh

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) опубликовало в популярном приложении для романтических знакомств сообщение, адресованное ливанским холостякам.

В объявлении на арабском языке, проиллюстрированном истребителями, говорилось: "Не поднимайте оружие против США и их партнеров".

Объявление было опубликовано на прошлой неделе, и на него одним из первых обратил внимание ливанский журналист Симус Малекафзали.

Газета Washington Post обратилась в Centcom за подробностями, но военные отказались от комментариев.

По жалобам пользователей "Тиндер" удалил объявление американских военных за нарушение правил сообщества.

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