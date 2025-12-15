Менора в запретном для евреев городе. Находка в Иерусалиме

В ходе раскопок, которые проводит Управление древностей совместно с организацией "Град Давида" и Компании по развитию Еврейского квартала в иерусалимском археологическом парке "Центр Дэвидсона" был обнаружен кулон, представляющий собой Менору – еврейский семисвечник.

Находка датируется началом седьмого века н.э., когда Иерусалим был под властью Византии, и евреям запрещалось находиться в священном городе. Однако предполагается, что владелец кулона нарушил запрет.

Изображение меноры было найдено в восьмиметровом слое, использовавшемся как основание для монументальных строений эпохи Омейядов. Этот слой полностью покрывал руины зданий, находившихся здесь раньше, в том числе, архитектурного ансамбля, рядом с которым проходила мощеная улица.

Кулон имеет форму диска с отверстием для цепочки. Менора вычеканена не обеих его сторонах. Изображение на одной стороне сохранилось прекрасно, на другой – покрыто патиной. Ее центральная ветвь обрамлена тремя ветвями с каждой стороны. Анализ, проведенный реставратором Ильей Резницким, показал, что кулон изготовлен из 99-процентного свинца.

"Свинцовый кулон с менорой – очень редкая находка. Мы встречали изображения меноры на кулонах из других металлов, а также стекла, но свинцовый – всего лишь второй в мире. Первый хранится в Художественном музее Балтимора в США, его происхождение неизвестно. Присутствие меноры на обеих сторонах кулона свидетельствует о ее значении как символа связи с иудаизмом после разрушения Второго храма", – говорят археологи Юваль Барух, Филип Вукосвович, Эстер Раков и Шуламит Терем.

По словам Юваля Баруха, кулон – не только материальный объект, но и свидетельство идентичности, которое может подтвердить, что евреи находились в Иерусалиме, несмотря на императорские запреты. Использование свинца указывает на то, что кулон использовался не как украшение, а как амулет. "Именно в византийский период менора стала символом национальной памяти, стремления возродить присутствие в Стране Израиля", – добавляет ученый.