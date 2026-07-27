Иранские СМИ сообщили об атаке беспилотника на американскую базу в Ираке

В районе Эрбиля на севере Ирака были слышны взрывы, сообщают иранские СМИ. По данным агентства Tasnim, беспилотник атаковал расположенную в этом районе американскую военную базу.

Сведения о возможных пострадавших и причиненном ущербе пока не поступали. Официального подтверждения этой информации со стороны властей Ирака или командования США на данный момент нет.