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Ближний Восток

Иранские СМИ сообщили об атаке беспилотника на американскую базу в Ираке

Иран
Ирак
Война с Ираном
время публикации: 27 июля 2026 г., 02:45 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 05:22
Иранские СМИ сообщили об атаке беспилотника на американскую базу в Ираке
AP Photo/Leo Correa

В районе Эрбиля на севере Ирака были слышны взрывы, сообщают иранские СМИ. По данным агентства Tasnim, беспилотник атаковал расположенную в этом районе американскую военную базу.

Сведения о возможных пострадавших и причиненном ущербе пока не поступали. Официального подтверждения этой информации со стороны властей Ирака или командования США на данный момент нет.

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