Посол Ирана в ООН: Моджтаба Хаменеи находится в безопасности

Али Бахрейни, посол Ирана в Организации Объединенных Наций в Женеве, заявил, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи находится в безопасности и продолжает свою деятельность, несмотря на то, что не появляется на публике.

Представитель Ирана заявил, что непубличный образ жизни Хаменеи обусловлен повышенными мерами безопасности, добавив, что он продолжает выполнять свои обязанности и политическая система страны функционирует в обычном режиме.