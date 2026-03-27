последняя новость: 23:15
Ближний Восток

Иранский источник: Тегеран еще не решил, отвечать ли на предложение США

время публикации: 27 марта 2026 г., 22:43 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 22:48
Иранский источник: Тегеран еще не решил, отвечать ли на предложение США
AP Photo/Vahid Salemi

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что атаки США на Иран, сопровождающиеся призывами к переговорам, "недопустимы", добавив, что Тегеран еще не принял решения о том, отвечать ли на предложение США.

Ответ Ирана на предложения США о прекращении войны, как ожидается, будет представлен 27 или 28 марта, добавил чиновник.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что по просьбе иранского правительства приостанавливает удары по объектам энергетической инфраструктуры еще на десять дней – до 6 апреля 2026 года.

"Переговоры продолжаются и, вопреки ошибочным заявлениям СМИ, идут очень хорошо", – написал он.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 марта 2026

Трамп продлил паузу в ударах по энергообъектам Ирана еще на 10 дней