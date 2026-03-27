Аракчи: Израиль прервал 10-дневный период ненападения на иранскую энергоструктуру

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Израиль прервал 10-дневный период ненападения на иранскую энергетическую структуру, определенный Трампом для переговоров с Ираном.

"Израиль нанес удары по двум крупнейшим металлургическим заводам Ирана, электростанции и гражданским ядерным объектам, а также по другой инфраструктуре", – заявил Аракчи.

"Израиль утверждает, что действовал в координации с США. Атака противоречит продленному президентом США сроку дипломатии. Иран взыщет с Израиля большую цену за эти преступления", – написал глава иранского МИДа в своем аккаунте в X.