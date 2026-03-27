27 марта 2026
последняя новость: 21:41
Ближний Восток

Аракчи: Израиль прервал 10-дневный период ненападения на иранскую энергоструктуру

Иран
Война с Ираном
время публикации: 27 марта 2026 г., 21:27 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 21:45
Аббас Аракчи
AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Израиль прервал 10-дневный период ненападения на иранскую энергетическую структуру, определенный Трампом для переговоров с Ираном.

"Израиль нанес удары по двум крупнейшим металлургическим заводам Ирана, электростанции и гражданским ядерным объектам, а также по другой инфраструктуре", – заявил Аракчи.

"Израиль утверждает, что действовал в координации с США. Атака противоречит продленному президентом США сроку дипломатии. Иран взыщет с Израиля большую цену за эти преступления", – написал глава иранского МИДа в своем аккаунте в X.

ЦАХАЛ атаковал завод по извлечению урана из руды в центральной части Ирана
ЦАХАЛ атаковал предприятие по производству тяжелой воды в центре Ирана
СМИ: два иранских металлургических завода пострадали в результате ударов США и Израиля