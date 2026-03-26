Трамп продлил паузу в ударах по энергообъектам Ирана еще на 10 дней
время публикации: 26 марта 2026 г., 22:24 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 22:29
Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что по просьбе иранского правительства приостанавливает удары по объектам энергетической инфраструктуры еще на десять дней – до 6 апреля 2026 года.
"Переговоры продолжаются и, вопреки ошибочным заявлениям СМИ, идут очень хорошо", – написал он.
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 марта 2026