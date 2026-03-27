27 марта 2026
последняя новость: 21:41
Ближний Восток

Рубио: США рассчитывают завершить операцию в Иране в течение "недель, а не месяцев"

США
Война с Ираном
время публикации: 27 марта 2026 г., 20:59 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 21:12
Jonathan Ernst/Pool photo via AP

Госсекретарь США Марко Рубио после его встречи с министрами иностранных дел G7 во Франции заявил, что США рассчитывают завершить операцию в Иране в течение "недель, а не месяцев".

Рубио также заметил, что Иран может принять решение о введении системы оплаты за проход через Ормузский пролив.

Репортер Axios и 12-го канала ИТВ Барак Равид добавляет в своем посте в X, что Рубио установил временные рамки войны от двух до четырех недель и заявил, что США полны решимости достичь своих целей в этой операции. В сообщении цитируются три источника, непосредственно знакомые с высказываниями Рубио.

