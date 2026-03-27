Иран угрожает атаковать металлургические предприятия в Израиле и странах Персидского залива
В ответ на удары по своей территории Иран угрожает атаковать металлургические заводы в Израиле и странах Персидского залива.
В частности Тегеран обнародовал угрозы в адрес шести предприятий на Ближнем Востоке:
Hadeed в городе Джубайль, Саудовская Аравия;
Emirates Steel Arkan в Абу-Даби, ОАЭ;
Qatar Steel в Месаиде, Катар;
Sulb в городе Аль-Хидд, Бахрейн;
United Steel Industrial (KWTSTEEL) в Шуайбе, Кувейт;
Yehuda Steels в Ашдоде, Израиль.
В пятницу, 27 марта, иранское информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что США и Израиль нанесли отдельные удары по двум крупным металлургическим заводам в Хузестане и Исфахане.
Оба завода имеют огромное значение для иранской военной промышленности и частично принадлежат Корпусу стражей исламской революции. Ожидается, что удар по заводам нанесет иранской экономике ущерб в миллиарды долларов.