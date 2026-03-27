последняя новость: 20:22
27 марта 2026
|
27 марта 2026
|
Ближний Восток

Иран угрожает атаковать металлургические предприятия в Израиле и странах Персидского залива

Война с Ираном
время публикации: 27 марта 2026 г., 19:26 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 19:34
Иран угрожает атаковать металлургические предприятия в Израиле и странах Персидского залива
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

В ответ на удары по своей территории Иран угрожает атаковать металлургические заводы в Израиле и странах Персидского залива.

В частности Тегеран обнародовал угрозы в адрес шести предприятий на Ближнем Востоке:

Hadeed в городе Джубайль, Саудовская Аравия;

Emirates Steel Arkan в Абу-Даби, ОАЭ;

Qatar Steel в Месаиде, Катар;

Sulb в городе Аль-Хидд, Бахрейн;

United Steel Industrial (KWTSTEEL) в Шуайбе, Кувейт;

Yehuda Steels в Ашдоде, Израиль.

В пятницу, 27 марта, иранское информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что США и Израиль нанесли отдельные удары по двум крупным металлургическим заводам в Хузестане и Исфахане.

Оба завода имеют огромное значение для иранской военной промышленности и частично принадлежат Корпусу стражей исламской революции. Ожидается, что удар по заводам нанесет иранской экономике ущерб в миллиарды долларов.

СМИ: два иранских металлургических завода пострадали в результате ударов США и Израиля