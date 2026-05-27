Задержаны мошенники, обокравшие пожилых жителей Ариэля на миллионы шекелей

Полиция Иудеи и Самарии задержала двух подозреваемых, молодых людей в возрасте около 20 лет из Ариэля и Бат-Яма, подозреваемых по делу о масштабном мошенничестве против пожилых русскоязычных израильтян. По оценке следствия, сумма ущерба может составлять миллионы шекелей.

Расследование вело подразделение по борьбе с преступностью округа Шомрон. По данным полиции, речь идет о сложной мошеннической схеме, действовавшей в Ариэль и, предположительно, в других районах страны.

Тайное расследование началось около двух недель назад после двух жалоб, поданных в отделение полиции Ариэля пожилыми женщинами, репатриантками из стран бывшего СССР. Они рассказали, что им по телефону звонили говорившие на русском языке люди, представившиеся сотрудниками государственных структур, включая Службу национального страхования и Налоговое управление.

Мошенники убеждали женщин, что те якобы задолжали деньги государственным органам, и угрожали серьезными последствиями, если долг не будет срочно погашен. Во время многочисленных разговоров на потерпевших оказывалось сильное психологическое давление. Позже к ним домой приходил человек, который забирал наличные деньги и ювелирные изделия якобы для "урегулирования долга".

Родственники пострадавших поняли, что речь идет о мошенничестве, и обратились в полицию.

После анализа жалоб у следователей возникло подозрение, что действует организованная схема, использовавшая аналогичный метод и в других городах центральной части страны. В рамках скрытого расследования полиция применяла современные технологические средства для установления личности подозреваемых.

После задержания в домах у подозреваемых провели обыски, во время которых изъяли мобильные телефоны, использовавшиеся, по версии следствия, при совершении преступлений. В устройствах также были обнаружены фотографии наличных денег, полученных от жертв.

Подозреваемые доставлены на допрос, а полиция намерена просить суд продлить их арест.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли ювелирные изделия, владельцы которых пока не установлены. Полиция призывает граждан, узнавших украшения и подозревающих, что они могли стать жертвами мошенников, обратиться с заявлением в отделение полиции Ариэля или позвонить по телефону 03-7729444.