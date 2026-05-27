Участники Хаджа побили камнями Шайтана, мусульманский мир празднует Ид аль-Атху

Более 1,7 миллионов паломников собрались в долине Мина, чтобы принять участие в церемонии побития камнями Шайтана, считающейся одним из центральных и наиболее опасных этапов Хаджа. Именно здесь неоднократно происходила давка с сотнями, а то и тысячами пострадавших.

Дьявола символизируют три столба. В каждый из них нужно бросить по семь камней. Чтобы избежать несчастных случаев, вокруг столбов расположены многоярусные эстакады.

Церемония отсылает правоверных к жертвоприношению Авраама. Согласно мусульманской традиции, Ибрагим должен был принести в жертву Аллаху не Ицхака, а Ишмаэля, и бросил камнями в искушавшего его Сатану.

Символическое побитие камнями Шайтана открывает праздник Ид аль-Атха. Он установлен в память о готовности Ибрагима подчиниться воле Аллаха и принести ему в жертву сына.