Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Кан": "Хизбалла" доставила в Ливан сотни ракет

Израиль
США
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 27 октября 2025 г., 21:07 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 21:29
"Кан": "Хизбалла" доставила в Ливан сотни ракет
AP Photo / Hassan Ammar

В последние месяцы "Хизбалле" удалось переправить в Ливан с территории Сирии сотни ракет малой дальности. Об этом в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" рассказал журналист Сулейман Масаудэ.

По информации телеканала, на встречах с посланниками Вашингтона премьер-министр Биньямин Нетаниягу и представители служб безопасности требовали разрешить Израилю продолжить атаки в Ливане, поскольку действия "Хизбаллы" являются грубым нарушением соглашения.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
