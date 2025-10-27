"Кан": "Хизбалла" доставила в Ливан сотни ракет

В последние месяцы "Хизбалле" удалось переправить в Ливан с территории Сирии сотни ракет малой дальности. Об этом в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" рассказал журналист Сулейман Масаудэ.

По информации телеканала, на встречах с посланниками Вашингтона премьер-министр Биньямин Нетаниягу и представители служб безопасности требовали разрешить Израилю продолжить атаки в Ливане, поскольку действия "Хизбаллы" являются грубым нарушением соглашения.