Суд в Дамаске выдал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада, сообщает сирийское информационное агентство Sana.

Обвинения в адрес Асада, на основании которых выдан ордер на арест, связанны с "событиями в Дараа, произошедшими 23 ноября 2011 года".

Ордер на арест, выданный сирийским судом, позволяет объявить Асада в международный розыск.