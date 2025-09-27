x
Ближний Восток

Суд в Дамаске выдал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада

Сирия
время публикации: 27 сентября 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 14:15
Суд в Дамаске выдал ордер на арест бывшего президента Башара Асада
AP Photo/Hussein Malla

Суд в Дамаске выдал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада, сообщает сирийское информационное агентство Sana.

Обвинения в адрес Асада, на основании которых выдан ордер на арест, связанны с "событиями в Дараа, произошедшими 23 ноября 2011 года".

Ордер на арест, выданный сирийским судом, позволяет объявить Асада в международный розыск.

