Слухи о попытке отравления Башара Асада в Москве; подтверждений нет

21 сентября ряд англоязычных сайтов, в том числе сайт Jordan Daily, опубликовали сообщения о попытке отравления в Москве бывшего президента Сирии Башара Асада. Издания ссылаются на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR).

В официальном блоге SOHR в социальной сети Facebook говорится, что Башар Асад был доставлен в больницу и его состояние тяжелое.

Ни один из официальных источников эту информацию не подтверждает.

Похожие публикации появлялись в начале января 2025 года – тогда источником назывались анонимные телеграм-каналы и британское издание The Sun; издания, занимающиеся фактчекингом, сообщали, что найти подтверждение этой информации не удалось.