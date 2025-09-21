x
21 сентября 2025
|
последняя новость: 17:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2025
|
21 сентября 2025
|
последняя новость: 17:10
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Слухи о попытке отравления Башара Асада в Москве; подтверждений нет

Россия
Сирия
время публикации: 21 сентября 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 16:50
Слухи о попытке отравления Башара Асада в Москве; подтверждений нет
Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

21 сентября ряд англоязычных сайтов, в том числе сайт Jordan Daily, опубликовали сообщения о попытке отравления в Москве бывшего президента Сирии Башара Асада. Издания ссылаются на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR).

В официальном блоге SOHR в социальной сети Facebook говорится, что Башар Асад был доставлен в больницу и его состояние тяжелое.

Ни один из официальных источников эту информацию не подтверждает.

Похожие публикации появлялись в начале января 2025 года – тогда источником назывались анонимные телеграм-каналы и британское издание The Sun; издания, занимающиеся фактчекингом, сообщали, что найти подтверждение этой информации не удалось.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 сентября 2025

Министр иностранных дел Сирии направляется в США
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2025

"Кан": Нетаниягу работает над снижением напряженности между США и Россией
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 апреля 2025

Reuters о бегстве Башара Асада: деньги, драгоценности и компромат вывозили двое суток