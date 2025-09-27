"Аль-Арабия": ХАМАС не получал никаких предложений о прекращении огня в Газе

Источник в ХАМАСе сообщил телеканалу "Аль-Арабия", что организация не получала никаких предложений о прекращении огня в Газе.

Отметим, что это сообщение появилось на фоне публикаций о "плане урегулирования", предложенном администрацией Трампа.

План состоит из 21 пункта и не содержит четко определенных сроков. Он предусматривает немедленное прекращение боевых действий в секторе Газы в обмен на освобождение всех заложников в течение 48 часов, а также освобождение от 100 до 200 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненным срокам.

Также план Трампа включает предложение об амнистии для ХАМАСа в обмен на вывод его формирований из сектора Газы и сдачу оружия. Изъятие оружия у ХАМАСа будет осуществляться арабскими международными силами в течение определенного периода времени.

Источники утверждают, что этот план будет передан ХАМАСу через катарских посредников и может быть подвергнут корректировкам.

26 сентября Трамп заявил журналистам: "Я думаю, что у нас может быть сделка, которая положит конец войне в секторе Газы и вернет заложников домой".