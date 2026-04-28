Иран готовится передать Пакистану новый вариант мирного соглашения с США

По данным CNN, пакистанские посредники ожидают получить от Тегерана обновленный вариант мирного предложения в ближайшие дни. Предыдущая версия плана, переданная в выходные, предусматривала прекращение войны в первую очередь, а решение вопросов, связанных с иранской ядерной программой, откладывалось на более поздний этап. Дональд Трамп дал понять, что этот вариант его не устраивает.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи вернулся во вторник в Тегеран после визита в Россию и, как ожидается, проведет консультации с руководством страны.

Источники, близкие к переговорному процессу, отмечают, что согласование позиций идет медленно из-за сложностей с коммуникацией: местонахождение верховного лидера Моджтабы Хаменеи засекречено. Трамп тем временем заявил в соцсетях, что Иран сообщил Вашингтону о своем "состоянии коллапса" и заинтересован в открытии Ормузского пролива.