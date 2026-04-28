28 апреля 2026
Ближний Восток

Иран выдвинут в руководство конференции ООН по нераспространению ядерного оружия

время публикации: 28 апреля 2026 г., 11:04 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 11:30
В здании ООН в Нью-Йорке начала работу 11-я конференция по наблюдению за соблюдением Договора о нераспространении ядерного оружия. Ей предстоит избрать 34 вице-президентов. От неприсоединившихся государств вьетнамская делегация выдвинула на этот пост иранского представителя.

Инициатива вызвала протест американской делегации, которая назвала инициативу возмутительной, оскорбительной и идущей вразрез с принципами договора о нераспространении.

"Нет сомнений, что Иран долгое время демонстрирует презрение к договору и обязанностям, которые он налагает. Он отказывается сотрудничать МАГАТЭ и отвечать на вопросы, касающиеся собственной программы", – заявил представитель США Кристофер Йео, заместитель секретаря по контролю над вооружениями.

"Эти заявления беспочвенны и политически мотивированы. США – единственная страна, применившая ядерное оружие. США продолжают наращивать ядерный арсенал, а также пытаются занять позицию международного арбитра", – отметил представитель Ирана в МАГАТЭ Реза Наджафи.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 27 апреля 2026

Axios: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив ядерные переговоры
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 апреля 2026

Пезешкиан заявил, что Трамп не вправе лишать Иран его "ядерных прав"