"Кан": в Сирии арестованы активисты ХАМАСа, "Хизбаллы" и других проиранских группировок

В последние недели сирийские власти провели волну арестов среди участников пропалестинских манифестаций. В рамках манифестаций высказывалась поддержка ХАМАСу. Об этом сообщает радиостанция "Кан-Бет".

Демонстрации были спровоцированы принятием в Израиле закона о смертной казни для террористов. Манифестанты попытались захватить посольство Объединенных Арабских Эмиратов, называя его израильским. Это привело и к конфликту между Сирией и ОАЭ.

Чтобы его урегулировать, Сирий сообщила об аресте двух наиболее активных участников штурма посольства. Одновременно проводились задержания активистов, использовавших флаги ХАМАСа, "Хизбаллы", проиранских ополчений. "Эти люди ведут нас к пропасти", – заявил источник в сирийских службах безопасности.

В то же время среди простых сирийцев ХАМАС пользуется значительной популярностью, в то время как поддержка Израиля невысока. Власти Сирии мирятся с определенной поддержкой ХАМАСа, насколько это позволяет избежать конфронтации с Израилем. Они также опасаются, что Иран вновь попытается втянуть Сирию в антиизраильскую ось.