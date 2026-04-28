28 апреля 2026
|
последняя новость: 10:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
"Кан": в Сирии арестованы активисты ХАМАСа, "Хизбаллы" и других проиранских группировок

Иран
Сирия
ХАМАС
Хизбалла
время публикации: 28 апреля 2026 г., 10:08 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 10:16
AP Photo/Hussein Malla

В последние недели сирийские власти провели волну арестов среди участников пропалестинских манифестаций. В рамках манифестаций высказывалась поддержка ХАМАСу. Об этом сообщает радиостанция "Кан-Бет".

Демонстрации были спровоцированы принятием в Израиле закона о смертной казни для террористов. Манифестанты попытались захватить посольство Объединенных Арабских Эмиратов, называя его израильским. Это привело и к конфликту между Сирией и ОАЭ.

Чтобы его урегулировать, Сирий сообщила об аресте двух наиболее активных участников штурма посольства. Одновременно проводились задержания активистов, использовавших флаги ХАМАСа, "Хизбаллы", проиранских ополчений. "Эти люди ведут нас к пропасти", – заявил источник в сирийских службах безопасности.

В то же время среди простых сирийцев ХАМАС пользуется значительной популярностью, в то время как поддержка Израиля невысока. Власти Сирии мирятся с определенной поддержкой ХАМАСа, насколько это позволяет избежать конфронтации с Израилем. Они также опасаются, что Иран вновь попытается втянуть Сирию в антиизраильскую ось.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 апреля 2026

Сирийские СМИ: предотвращен запуск ракет "за пределы страны" ячейкой, связанной с "Хизбаллой"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 апреля 2026

СМИ: в Дамаске готовилось покушение на раввина