Ближний Восток

ISIS: иранцы "зачищают" ядерный объект на севере Тегерана

Иран
СМИ
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 28 августа 2025 г., 05:00 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 05:45
AP Photo/Vahid Salemi

Иран начал ускоренный демонтаж и расчистку на объекте "Мождэ" (известном также как "Лависан-2") на севере Тегерана, который был поврежден в июне в результате израильских ударов, передает Reuters.

По данным Института науки и международной безопасности в Вашингтоне (ISIS), анализ коммерческих спутниковых снимков указывает на "значительные усилия по быстрому сносу и вывозу обломков", что "вероятно нацелено на санацию территории от возможных улик, связанных с исследованиями и разработкой ядерного оружия".

В отчете говорится, что на площадке располагались здания, ассоциируемые с Институтом прикладной физики и группой Шахид Карими из Организации оборонных инноваций и исследований Ирана – структуры, которую на Западе считают преемницей программы АМАД начала 2000-х.

Иран по-прежнему отрицает стремление к созданию ядерного оружия, заявляя о мирном характере программы ядерных исследований. Между тем в докладе ISIS отмечается, что нынешняя "санитарная расчистка" осложнит возможные проверки: инспекторам будет труднее установить характер деятельности на объекте после сноса поврежденных корпусов и вывоза строительного мусора.

Ближний Восток
