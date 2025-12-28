x
28 декабря 2025
Ближний Восток

Российская ракета "Союз" доставила на орбиту три иранских спутника

Россия
Иран
Космос
время публикации: 28 декабря 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 19:22
Российская ракета "Союз" доставила на орбиту три иранских спутника
Roscosmos vía AP

С космодрома "Восточный" на Дальнем Востоке в воскресенье, 28 декабря, была запущена российская ракета "Союз" с иранскими спутниками "Косар", "Пая" и "Зафар-2". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

"Эти спутники были разработаны и созданы иранскими учеными... несмотря на все санкции и угрозы", – заявил посол Ирана в России Казем Джалали государственному телевидению.

По утверждению Тегерана, спутники предназначены для сбора данных об окружающей среде для сельского хозяйства и отслеживания стихийных бедствий. Иран утверждает, что программа носит исключительно мирный характер и не используется в военных целях.

