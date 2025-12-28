x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 11:02
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Министр обороны Саудовской Аравии призвал сепаратистов покинуть две провинции в Йемене

Саудовская Аравия
Йемен
время публикации: 28 декабря 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 11:00
Министр обороны Саудовской Аравии призвал сепаратистов покинуть две провинции в Йемене
Wikipedia.org. Фото: U.S. Department of State/Official State Department photo by Freddie Everett

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман призвал "Южный переходный совет" вывести свои подразделения из расположенных на юге Йемена провинций Хадрамаут и аль-Махра, по сути, повторим призыв министерства иностранных дел.

"На этом деликатном этапе пришло время поставить во главе угла мудрость, общественный интерес и единство рядов, ответив на саудовско-эмиратские посреднические усилия, выведя войска с баз в этих двух провинциях и передав контроль национальным и местным властям", – сообщил он.

26 декабря глава Президентского совета Йемена Рашад аль-Алими призвал возглавляемую Саудовской Аравией международную коалицию принять военные меры для защиты йеменского населения от боевиков "Южного переходного совета", который поддерживают Объединенные Арабские Эмираты.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook