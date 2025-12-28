Министр обороны Саудовской Аравии призвал сепаратистов покинуть две провинции в Йемене

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман призвал "Южный переходный совет" вывести свои подразделения из расположенных на юге Йемена провинций Хадрамаут и аль-Махра, по сути, повторим призыв министерства иностранных дел.

"На этом деликатном этапе пришло время поставить во главе угла мудрость, общественный интерес и единство рядов, ответив на саудовско-эмиратские посреднические усилия, выведя войска с баз в этих двух провинциях и передав контроль национальным и местным властям", – сообщил он.

26 декабря глава Президентского совета Йемена Рашад аль-Алими призвал возглавляемую Саудовской Аравией международную коалицию принять военные меры для защиты йеменского населения от боевиков "Южного переходного совета", который поддерживают Объединенные Арабские Эмираты.