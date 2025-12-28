Иранские хакеры сообщили о взломе телефона главы канцелярии Нетяниягу

Иранская хакерская группа "Хандала", которая, как полагают в израильской системе безопасности, связана с Корпусом стражей Исламской революции, заявила о взломе телефона главы канцелярии премьер-министра Израиля Цахи Бравермана.

Хакеры утверждают, что получили доступ к значительному объему секретной информации, в том числе, документам, аудиозаписям и конфиденциальной переписке. Никаких доказательств взлома представлено не было.

Около двух недель назад "Хандала" заявила, что взломала телефон бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Часть полученной документации была выложена хакерами в интернет. Израильский политик подтвердил факт взлома, но отметил, что часть опубликованных материалов – подделка.