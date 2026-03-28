28 марта 2026
последняя новость: 23:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Глава ВОЗ: за 28 марта в Ливане погибли девять медиков

время публикации: 28 марта 2026 г., 23:01 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 23:06
AP Photo/Bilal Hussein

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 28 марта в Ливане погибли девять сотрудников службы "скорой помощи". По данным главы ВОЗ, за истекший месяц в стране был убит 51 медицинский работник.

"Постоянные удары по системе здравоохранения наносят значительный ущерб медицинскому обслуживанию на юге Ливана. Медицинские работники находятся под защитой международного гуманитарного права и не должны подвергаться атакам", – написал он в социальных сетях.

Отметим, что ливанская террористическая группировка "Хизбалла" систематически использует машины "скорой помощи" для переброски боевиков и оружия.

