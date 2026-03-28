28 марта 2026
|
последняя новость: 19:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Вице-президент США Джей Ди Вэнс: можно утверждать. что цели войны уже достигнуты

США
Война с Ираном
время публикации: 28 марта 2026 г., 18:47 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 18:53
Вице-президент США Джей Ди Вэнс: можно утверждать. что цели войны уже достигнуты
AP Photo /Francisco Seco

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире подкаста "Benny Show", отвечая на вопрос о росте цен на бензин из-за войны с Ираном, заявил, что США "выполнили подавляющее большинство своих военных задач" и можно даже утверждать, что цели уже достигнуты.

"Президент намерен воевать еще некоторое время, чтобы гарантировать: как только мы закончим, нам не придется возвращаться к этому очень и очень долго", – сказал Вэнс. Это стало редким признанием того, что военные успехи США могут не быть постоянными.

"Эта страна угрожает нам всеми возможными способами. Они все еще пытаются создать ядерное оружие. Нам нужно нейтрализовать их возможности на очень длительный срок, и в этом заключается цель", – добавил он.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
