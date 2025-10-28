ХАМАС заявил о своей непричастности к атаке на солдат ЦАХАЛа в Рафиахе

Террористическая группировка ХАМАС распространила заявление о своей непричастности к атаке на израильских военных в Рафиахе. Именно это нападение привело к ответным действиям Израиля в секторе Газы: авиаударам по террористам и объектам террора на юге, на севере и в центре сектора.

В своем заявлении ХАМАС обвиняет Израиль в нарушении режима прекращения огня. "Этот террористический акт является продолжением нарушений, допущенных Израилем в последние дни, включая атаки, которые привели к гибели жителей Газы и ранениям. Отказ открыть КПП "Рафах" также является подтверждением упорного стремления Израиля сорвать соглашения", – говорится в заявлении.

ХАМАС призвал посредников и гарантов оказать давление на Израиль, чтобы не допустить эскалации ситуации в секторе Газы.