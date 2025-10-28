ВВС Израиля атакуют цели в городе Газа и других районах сектора

Источники в Газе сообщают о волне авиударов, наносимых ВВС ЦАХАЛа в городе Газа, а также в других районах сектора.

Авиаудары наносятся в ответ на атаку боевиков на израильских военных в районе Рафиаха.

После очередного нарушения ХАМАСом условий соглашения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приказал армии нанести "мощные удары по сектору Газы".

Около 20:00 источники в Газе сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атакует цели по всему сектору, включая город Газа.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после того, как ВВС ЦАХАЛа приступили к нанесению ударов в Газе, заявил: "ХАМАС заплатит высокую цену за атаку на солдат ЦАХАЛа в Газе и нарушение соглашения о возвращении останков заложников. Нападение на солдат ЦАХАЛа – это пересечение ярко-красной линии, на которую ЦАХАЛ ответит со всей мощью".

При этом корреспондент телеканала "Кан-11", находящийся на границе с сектором Газы напротив города Газы, сообщает, что слышал несколько мощных взрывов, однако это не похоже на "мощный удар", о нанесении которого распорядился Нетаниягу.

Жители населенных пунктов в приграничной зоне получили предупреждение о том, что ночью будут слышны взрывы в результате активных действий ЦАХАЛа в секторе Газы.