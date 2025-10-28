x
28 октября 2025
|
последняя новость: 20:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 октября 2025
|
28 октября 2025
|
последняя новость: 20:56
28 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС Израиля атакуют цели в городе Газа и других районах сектора

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 28 октября 2025 г., 19:52 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 20:25
Источники в Газе: ВВС Израиля атакуют цели в городе Газа и других районах сектора
AP photos /IDF
ВВС Израиля атакуют цели в городе Газа и других районах сектора
AP Photo / Tsafrir Abayov/Flash90

Источники в Газе сообщают о волне авиударов, наносимых ВВС ЦАХАЛа в городе Газа, а также в других районах сектора.

Авиаудары наносятся в ответ на атаку боевиков на израильских военных в районе Рафиаха.

После очередного нарушения ХАМАСом условий соглашения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приказал армии нанести "мощные удары по сектору Газы".

Около 20:00 источники в Газе сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атакует цели по всему сектору, включая город Газа.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после того, как ВВС ЦАХАЛа приступили к нанесению ударов в Газе, заявил: "ХАМАС заплатит высокую цену за атаку на солдат ЦАХАЛа в Газе и нарушение соглашения о возвращении останков заложников. Нападение на солдат ЦАХАЛа – это пересечение ярко-красной линии, на которую ЦАХАЛ ответит со всей мощью".

При этом корреспондент телеканала "Кан-11", находящийся на границе с сектором Газы напротив города Газы, сообщает, что слышал несколько мощных взрывов, однако это не похоже на "мощный удар", о нанесении которого распорядился Нетаниягу.

Жители населенных пунктов в приграничной зоне получили предупреждение о том, что ночью будут слышны взрывы в результате активных действий ЦАХАЛа в секторе Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

753-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

"Кан": на совещании у Нетаниягу принято решение о расширении зоны, контролируемой ЦАХАЛом в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

"Кан": Израиль отверг предложение о создании международной команды для поиска останков в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Рафиахе в ответ на атаку боевиков