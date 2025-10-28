Эрдоган представил "первый турецкий танк", его основа – южнокорейский K2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что оборонная промышленность страны передала вооруженным силам первые образцы танка "Алтай", разработанного и производимого в Турции.

Это заявление было сделано на официальном открытии в Анкаре танкового завода, принадлежащего автомобильному концерну BMC. По словам Эрдогана, завод будет ежемесячно производить восемь танков и десять бронетранспортеров "Алтуг".

Глава государства рассказал, что в ходе государственных испытаний танки преодолели расстояние в 35000 километров и сделали 3700 боевых выстрелов. Он отметил, что зависимость Турции от иностранных производителей вооружений сокращена до 20%.

Добавим, что основой для "Алтая" стал южнокорейский танк K2 "Черная пантера", разработанный и производимый корпорацией Hunday. Его основное вооружение – пушка калибром 120 миллиметров. Стоимость одного танка составляет 13,75 миллиона долларов.