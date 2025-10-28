x
28 октября 2025
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 октября 2025
|
28 октября 2025
|
последняя новость: 19:11
28 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Эрдоган представил "первый турецкий танк", его основа – южнокорейский K2

Турция
Вооружения
время публикации: 28 октября 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 18:32
Эрдоган представил "первый турецкий танк", его основа – южнокорейский K2
Wikipedia.org. Фото: Simta

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что оборонная промышленность страны передала вооруженным силам первые образцы танка "Алтай", разработанного и производимого в Турции.

Это заявление было сделано на официальном открытии в Анкаре танкового завода, принадлежащего автомобильному концерну BMC. По словам Эрдогана, завод будет ежемесячно производить восемь танков и десять бронетранспортеров "Алтуг".

Глава государства рассказал, что в ходе государственных испытаний танки преодолели расстояние в 35000 километров и сделали 3700 боевых выстрелов. Он отметил, что зависимость Турции от иностранных производителей вооружений сокращена до 20%.

Добавим, что основой для "Алтая" стал южнокорейский танк K2 "Черная пантера", разработанный и производимый корпорацией Hunday. Его основное вооружение – пушка калибром 120 миллиметров. Стоимость одного танка составляет 13,75 миллиона долларов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook