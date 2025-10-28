"Кан": на совещании у Нетаниягу принято решение о расширении зоны, контролируемой ЦАХАЛом в Газе

По данным новостной службы "Кан Хадашот", на совещании у Нетаниягу было принято решение в ответ на нарушения соглашения со стороны ХАМАСа расширить зону, контролируемую ЦАХАЛом в секторе Газы за "желтую черту".

По данным "Кан Бет", в совещании у Нетаниягу принимали участие министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Эяль Замир, Ницан Алон, отвечающий за сбор информации о погибших и заложниках, а также глава ШАБАКа Давид Зини.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил "Кан", что в настоящее время Биньямин Нетаниягу согласовывает этот шаг с США.

Отметим, что канцелярия премьер-министра после окончания совещания распространила заявление, в котором об этом решении не упоминается, но говорится, что Биньямин Нетаниягу поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газы.