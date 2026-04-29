Американские морпехи высадились на судне, заподозренном в нарушении блокады Ирана

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что 28 апреля в Аравийском море американские морские пехотинцы поднялись на борт контейнеровоза Blue Star III в связи с подозрениями, что он намерен нарушить морскую блокаду Ирана.

"После досмотра и проверки, что маршрут не предусматривает захода в иранские порты, судну было позволено продолжить путь", – говорится в сообщении CENTCOM. Публикуется также видо высадки американских солдат на контейнеровоз с вертолета.

"Американские силы продолжают обеспечивать блокаду на Ближнем Востоке. На данный момент для ее обеспечения были перенаправлены 39 судов", – отмечает Центральное командование.