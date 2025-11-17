x
Израиль

Израиль требует отстранить прокурора МУС: "Преследует нас, чтобы замять собственные преступления"

Израиль
МУС
время публикации: 17 ноября 2025 г., 21:56 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 22:07
Израиль требует отстранить прокурора МУС: "Преследует нас, чтобы замять собственные преступления"
AP Photo/Peter Dejong

Израиль передал 17 ноября в Международный суд справедливости просьбу об отстранении Главного прокурора МУС Карим Хана от всех дел, связанных с еврейским государством, а также отменить ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

"Возникают серьезные опасения, что прокурор руководствовался неприемлемыми личными мотивами для продвижения лживых и не основанных на фактах антиизраильских утверждений. Он стремился отвлечь внимание от обвинений в систематических сексуальных домогательствах к подчиненным ему сотрудницам", – говорится в обращении.

Напомним, что в мае 2025 года ассистентка Хана, адвокат из Малайзии, обвинила его в сексуализированном насилии. Согласно свидетельству, преступление было совершено в Нью-Йорке в декабре 2023 года.

В это время прокурор МУС находился под сильным давлением и планировал запросить ордера на арест представителей высшего руководства Израиля по обвинениям в военных преступлениях в секторе Газы.

Пострадавшая решила поговорить с ним, чтобы он перестал срывать раздражение на подчиненных. 55-летний юрист пригласил ее в свой гостиничный номер, где начал ее домогаться. По словам женщины, это не было первым разом, когда он приставал к ней.

Женщина рассказала, что несколько раз пыталась уйти, но он хватал ее за руку и не отпускал. Затем, согласно показаниям, он повалил свою подчиненную на кровать и принудил к сексу. Данные действия можно классифицировать как изнасилование.

Отметим, что в сексуальных домогательствах прокурора МУС обвинили еще несколько женщин. Карим Хан отвергает эти обвинения.

