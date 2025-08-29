Сообщение о точечной ликвидации на юге Ливана: уничтожен активист "Хизбаллы"
время публикации: 29 августа 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 14:33
Ливанские источники сообщают об ударе с беспилотника по автомобилю в деревне Сир аль-Гарбия на юге Ливана. По сообщению ливанских источников, в результате точечной ликвидации был убит активист "Хизбаллы" Ахмад Наим Матук, который ранее получил ранения во время "атаки пейджеров".
ЦАХАЛ в настоящий момент не подтверждал эту информацию.