Сообщение о точечной ликвидации на юге Ливана: уничтожен активист "Хизбаллы"

Ливанские источники сообщают об ударе с беспилотника по автомобилю в деревне Сир аль-Гарбия на юге Ливана. По сообщению ливанских источников, в результате точечной ликвидации был убит активист "Хизбаллы" Ахмад Наим Матук, который ранее получил ранения во время "атаки пейджеров".

ЦАХАЛ в настоящий момент не подтверждал эту информацию.