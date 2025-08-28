СБ ООН единогласно проголосовал за завершение миссии "голубых касок" на юге Ливана

Совет безопасности ООН единогласно проголосовал за завершение миссии миротворческих сил UNIFIL на юге Ливана к концу 2026 года. Решение принято после того, как "голубые каски" выполняли свою миссию на границе Израиля и Ливана почти пятьдесят лет. Это решение соответствует позиции Израиля.

Согласно резолюции, мандат будет продлен в последний раз до 31 декабря 2026 года. После этого начнется поэтапный и контролируемый вывод миротворцев в течение 2027 года в координации с правительством Ливана.

Миссия UNIFIL была создана в 1978 году для поддержания безопасности и стабильности на юге Ливана. В последние годы Израиль настаивал на завершении ее деятельности, утверждая, что силы ООН не препятствуют укреплению позиций "Хизбаллы" на юге страны.

В июне израильские СМИ сообщали, что Иерусалим и Вашингтон достигли договоренности не продлевать мандат развернутых на юге Ливана миротворческих сил. Инициатором прекращения мандата выступила администрация президента США Дональда Трампа, пришедшая к выводу, что дорогостоящая миссия не способна решить свою главную задачу – предотвратить вооруженное присутствие "Хизбаллы" в приграничной зоне.