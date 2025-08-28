x
28 августа 2025
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 21:02
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

СБ ООН единогласно проголосовал за завершение миссии "голубых касок" на юге Ливана

Израиль
Ливан
Хизбалла
ООН
время публикации: 28 августа 2025 г., 20:16 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 20:16
СБ ООН единогласно проголосовал за завершение миссии "голубых касок" на юге Ливана
AP Photo/Hussein Malla

Совет безопасности ООН единогласно проголосовал за завершение миссии миротворческих сил UNIFIL на юге Ливана к концу 2026 года. Решение принято после того, как "голубые каски" выполняли свою миссию на границе Израиля и Ливана почти пятьдесят лет. Это решение соответствует позиции Израиля.

Согласно резолюции, мандат будет продлен в последний раз до 31 декабря 2026 года. После этого начнется поэтапный и контролируемый вывод миротворцев в течение 2027 года в координации с правительством Ливана.

Миссия UNIFIL была создана в 1978 году для поддержания безопасности и стабильности на юге Ливана. В последние годы Израиль настаивал на завершении ее деятельности, утверждая, что силы ООН не препятствуют укреплению позиций "Хизбаллы" на юге страны.

В июне израильские СМИ сообщали, что Иерусалим и Вашингтон достигли договоренности не продлевать мандат развернутых на юге Ливана миротворческих сил. Инициатором прекращения мандата выступила администрация президента США Дональда Трампа, пришедшая к выводу, что дорогостоящая миссия не способна решить свою главную задачу – предотвратить вооруженное присутствие "Хизбаллы" в приграничной зоне.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июня 2025

СМИ: США и Израиль договорились не продлевать мандат сил ООН на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 мая 2025

Президент Ливана предостерег ХАМАС от дестабилизирующих действий