ОАЭ потребуют у Ирана репарации за агрессию

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам внешней политики Анвар Гаргаш сообщил в социальной сети X, что любое политическое урегулирование после агрессии Ирана против государств Залива должно включать гарантии, что она не повторится.

"Иран должен будет выплатить репарации за удары по гражданским объектам, жизненно важной инфраструктуре и мирному населению. Перед войной Иран ввел своих соседей в заблуждение касательно своих намерений, пытаясь скрыть запланированную агрессию", – заявляет приближенный шейха Мухаммада бин Заида.

По его словам, репарации и гарантии безопасности – ключевые условия для противостояния иранскому режиму, ставшему главной угрозой безопасности арабских государств Залива.

Напомним: ранее представители иранского руководства заявляли, что урегулирование конфликта невозможно без выплаты США и Израилем репараций за нанесенный Ирану ущерб, а также требовали гарантий, что нового нападения не будет.