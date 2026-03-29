Объявленный персоной нон грата иранский посол отказался покидать Ливан

Как сообщил агентству France Press иранский дипломатический источник, посол Ирана в Бейруте Мохаммад Реза Шибани, объявленный персоной нон грата и получивший предписание покинуть Ливан до 29 марта включительно, отказался выполнять требование ливанских властей.

"Посол не покинет Ливан, и это соответствует пожеланиям председателя парламента Наби Берри и "Хизбаллы"", – заявил дипломат, говоривший на условиях анонимности.

24 марта министерство иностранных дел Ливана обвинило главу иранской дипломатической миссии в нарушении дипломатических норм. Ливанский посол был отозван из Тегерана для консультаций. При этом подчеркивалось: речь идет не о разрыве отношений, а о снижении их уровня. Во главе посольства будет стоять временный поверенный в делах.

После начала военной кампании Израиля и США против Ирана президент и премьер-министр Ливана запретили "Хизбалле" использовать ливанскую территорию для обстрелов Израиля, заявив, что группировка действует в иранских интересах. Это не помешало шиитским террористам начать военные действия против еврейского государства.

5 марта правительство Ливана приняло решение о запрещении деятельности в стране Корпуса стражей исламской революции. "Любая деятельность в военной сфере или сфере безопасности, независимо от статуса или прикрытия тех, кто ее ведет, будет пресекаться, а ответственные – арестовываться", – говорилось в заявлении.