x
02 декабря 2025
|
последняя новость: 14:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2025
|
02 декабря 2025
|
последняя новость: 14:44
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Саудовская Аравия и Россия заключили договор о безвизовом режиме

время публикации: 02 декабря 2025 г., 13:44 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 13:44
Саудовская Аравия и Россия заключили договор о безвизовом режиме
AP Photo/Amr Nabil

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал аль-Фархан и вице-премьер правительства России Александр Новак подписали соглашение о введении безвизового режима между двумя странами.

Церемония прошла в рамках двустороннего делового форума, который прошел в Эр-Рияде. По словам российского чиновника, безвизовый режим может вступить в силу уже в начале 2026 года. Отмечается, что россияне смогут находиться на территории королевства в течение 90 дней.

Отметим, что президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Китая. Они смогут находиться в стране на протяжении 30 дней. Безвизовый режим для россиян был введен КНР в сентябре 2025 года.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook