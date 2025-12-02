Саудовская Аравия и Россия заключили договор о безвизовом режиме

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал аль-Фархан и вице-премьер правительства России Александр Новак подписали соглашение о введении безвизового режима между двумя странами.

Церемония прошла в рамках двустороннего делового форума, который прошел в Эр-Рияде. По словам российского чиновника, безвизовый режим может вступить в силу уже в начале 2026 года. Отмечается, что россияне смогут находиться на территории королевства в течение 90 дней.

Отметим, что президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Китая. Они смогут находиться в стране на протяжении 30 дней. Безвизовый режим для россиян был введен КНР в сентябре 2025 года.