Керлинг. Чемпионами мира стал австралийцы
время публикации: 02 мая 2026 г., 19:09 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 19:09
В Женеве завершился чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. Победил австралийский дуэт Тали Гилл и Дин Хьюитт.
В финале они победили шведов Терезу Вестманн и Робина Альберга 8:4.
На групповом этапе пары заняли первое и второе места в группе А.
Бронзовые медали завоевал канадцы Кадриана и Колтон Лотт.
В матче за третье место они победили итальянцев Стефанию Константини и Амоса Мосанера 11:3.
