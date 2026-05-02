Керлинг. Чемпионами мира стал австралийцы

В Женеве завершился чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. Победил австралийский дуэт Тали Гилл и Дин Хьюитт.

В финале они победили шведов Терезу Вестманн и Робина Альберга 8:4.

На групповом этапе пары заняли первое и второе места в группе А.

Бронзовые медали завоевал канадцы Кадриана и Колтон Лотт.

В матче за третье место они победили итальянцев Стефанию Константини и Амоса Мосанера 11:3.