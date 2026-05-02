UFC. Пратес нокаутировал экс-чемпиона

В Перте, Австралия, состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Della Maddalena vs. Prates (также известный как UFC Fight Night 275).

В главном поединке бразилец Карлос Пратес в третьем раунде нокаутировал экс-чемпиона в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену.

Австралиец Куиллан Залкиллд в конце первого раунда нокаутировал американского ассирийца Бенейла Дарюша.

Австралиец Стив Эрцег по очкам победил американца Тима Эллиотта.

Марокканец Маруан Рахики в первом раунде нокаутировал австралийца Олли "Венгерского жеребца" Шмида.

Австралиец Брандо "Балканский медведь" Перичич во втором раунде нокаутировал россиянина Шамиля Газиева.

Британец Луи Сазерленд с большим преимуществом победил по очкам австралийца Таи Туиваcу.