UFC. Пратес нокаутировал экс-чемпиона
время публикации: 02 мая 2026 г., 20:51 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 20:57
В Перте, Австралия, состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Della Maddalena vs. Prates (также известный как UFC Fight Night 275).
В главном поединке бразилец Карлос Пратес в третьем раунде нокаутировал экс-чемпиона в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену.
Австралиец Куиллан Залкиллд в конце первого раунда нокаутировал американского ассирийца Бенейла Дарюша.
Австралиец Стив Эрцег по очкам победил американца Тима Эллиотта.
Марокканец Маруан Рахики в первом раунде нокаутировал австралийца Олли "Венгерского жеребца" Шмида.
Австралиец Брандо "Балканский медведь" Перичич во втором раунде нокаутировал россиянина Шамиля Газиева.
Британец Луи Сазерленд с большим преимуществом победил по очкам австралийца Таи Туиваcу.
