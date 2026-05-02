Нобелевский комитет обратился к властям Ирана с требованием освободить Наргес Мохаммади

Нобелевский комитет обратился к властям Ирана с требованием освободить лауреата премии 2023 года Наргес Мохаммади. Вчера ее перевели из тюрьмы в больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Нобелевский комитет и семья Мохаммади настаивают на ее полном освобождении, чтобы она могла получить помощь у своих лечащих врачей, так как "ее жизнь в опасности". Накануне фонд имени Мохаммади сообщил о "катастрофическом ухудшении состояния ее здоровья".