Нобелевский комитет обратился к властям Ирана с требованием освободить Наргес Мохаммади
время публикации: 02 мая 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 18:50
Нобелевский комитет обратился к властям Ирана с требованием освободить лауреата премии 2023 года Наргес Мохаммади. Вчера ее перевели из тюрьмы в больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
Нобелевский комитет и семья Мохаммади настаивают на ее полном освобождении, чтобы она могла получить помощь у своих лечащих врачей, так как "ее жизнь в опасности". Накануне фонд имени Мохаммади сообщил о "катастрофическом ухудшении состояния ее здоровья".