Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи тридцать пятого тура чемпионата Англии. "Брентфорд" разгромил "Вест Хэм" 3:0.

"Молотобойцы" по итогам тура могут опуститься в зону вылета.

Ньюкасл - Брайтон энд Хоув 3:1

"Чайки" ведут с "Брентфордом" борьбу за места в еврокубках.

Математически "Ньюкасл" еще может побороться за 6-7-е места. Но, скорее всего, "сороки" будут просто доигрывать сезон.

Вулверхэмптон - Сандерленд 1:1

"Волки" уже вылетели в Чемпионшип.