Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 02 мая 2026 г., 19:26 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 19:26
Состоялись матчи тридцать пятого тура чемпионата Англии. "Брентфорд" разгромил "Вест Хэм" 3:0.
Брентфорд - Вест Хэм (Лондон) 3:0
"Молотобойцы" по итогам тура могут опуститься в зону вылета.
Ньюкасл - Брайтон энд Хоув 3:1
"Чайки" ведут с "Брентфордом" борьбу за места в еврокубках.
Математически "Ньюкасл" еще может побороться за 6-7-е места. Но, скорее всего, "сороки" будут просто доигрывать сезон.
Вулверхэмптон - Сандерленд 1:1
"Волки" уже вылетели в Чемпионшип.
